‘Benevento in fiore’ | dal 19 al 21 maggio la sesta edizione in villa comunale

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFervono i preparativi perin, con la mostra mercato dedicata al giardinaggio e annesso arredo giardino, alla botanica, all’artigianato e al benessere naturale in programma dal 19 al 21nello splendido scenario della. La rassegna floreale, organizzata dalle associazioni “Sannitamania” e il “Sannita” con il patrocinio del Comune di Benevento e della Regione Campania, è giunta alla suaed è ormai un appuntamento molto atteso dagli appassionati del settore. Un evento, quindi, teso a valorizzare il settore florovivaistico e dopo il grande successo degli scorsi anni, anche quest’anno la città di Benevento per tre giorni sarà la capitale dello shopping “green”, con la mostra floreale che ...

... ALL NET SERVICE srl, Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 ", Tel. 0824.42711 / WhatsApp ... in quintetto con il M° Salvatore Accardo, Francesco, Cecilia Radic e Stefania Redaelli il ...... Alfonsetti S., Bologna, Breglia, Capocaccia, Centi, Daniele, D'Antonio, Di Febo, Di Marco,, ... 41 punti, Frascati Rugby Club, 37 punti, Rugby L'Aquila, 35 punti, Rugby31 punti, Us ......e autori del Novecento e contemporanei ispirati all'inizio della primavera e alla rima/amore, ...Premio Strega Poesia e promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti,...