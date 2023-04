Beautiful | anticipazioni dal 24 al 30 aprile | Ridge allontana Brooke e bacia Taylor

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 22 aprile 2023) Arrivano leper le prossime puntate dell’amata soap statunitense, in onda dal lunedì al sabato alle ore 13.40, subito dopo l’edizione pomeridiana del Tg 5, e domenica alle 14.00 su Canale 5. La storica soap opera trasmessa dalla CBS e prodotta dalla Bell-Phillip Television Production, con il titolo originale The Bold and the … L'articolo proviene da Velvet Gossip.