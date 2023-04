'Ragazzi, è nata'. esordisce in una storia Instagram Marco Fantini , mettendo sull'attenti tutti i fan di. Prima un video selfie, poi il marito dell'influencer gira la telecamera del cellulare, et voilà... spunta la piccola Azzurra con la fascia per trasportare i bambini e dentro una ...Sembra proprio che la quartogenita dinon voglia nascere. E a ricalcarlo è proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, ormai da giorni, aggiorna i follower sempre con la stessa frase: 'Sono ancora qui' scrive nelle ...Marianna Acierno non è l'unica ex partecipante del dating show che ha avuto gravidanze ravvicinate, ultimamente:è a quota 4, e presto avrà una nuova bimba: la terza con il marito ed ...

Beatrice Valli, l'annuncio di Marco Fantini stupisce tutti: «È nata». Ma la verità è un'altra leggo.it

«Ragazzi, è nata». esordisce in una storia Instagram Marco Fantini, mettendo sull'attenti tutti i fan di Beatrice Valli. Prima un video selfie, poi il ...Sembra proprio che la quartogenita di Beatrice Valli non voglia nascere. E a ricalcarlo è proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, ormai da giorni, aggiorna i follower sempre ...