Bayern Monaco | crollo totale col Mainz | 3-1 e grande occasione per il Dortmund

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilcrolla totalmente in casa del: la sconfitta per 3-1 dei bavaresi lascia unaalCrolla ilin casa del, dove i bavaresi subiscono una pesante sconfitta per 3-1. Male Sommer, male anche tutta la difesa indelel reti di Ajorque, Barreiro e Martin. Inutile l’iniziale gol del reintegrato Mané, con i bavaresi che restano fermi a quota 59 punti, 2 in più di un Borussiache ha ladi operare il sorpasso in vetta.

