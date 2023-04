Bayern | è crisi totale | strapazzato 3 - 1 dal Mainz | il primo posto è a rischio

(Di sabato 22 aprile 2023) La Bundesliga è aperta. Come non lo è mai stata nell'ultimo decennio. E ilMonaco è in, come non capitava da ben più di 10 anni. A cinque giornate dalla fine i bavaresi perdono in casa ...

La Bundesliga è aperta. Come non lo è mai stata nell'ultimo decennio. E ilMonaco è in, come non capitava da ben più di 10 anni. A cinque giornate dalla fine i bavaresi perdono in casa del Mainz per 3 - 1 e mettono nuovamente in pericolo la vetta della ......ha giocato titolare con il City e secondo i ben informati avrebbe già deciso di salutare il... FUTURO - Ora questo nuovo inaspettato ko apre lae mette tutti sotto esame . Più che l'ultimo ...... all'Olympiastadion arriva il Werder Brema, quasi salvo ma innera di risultati. Stessa ora ... il Borussia secondo vuole tallonare ilma per farlo deve battere l' Eintracht Francoforte , ...

Campionato incerto a cinque giornate dalla fine: il Borussia Dortmund, vincendo il posticipo con l’Eintracht, diventerebbe capolista ...Suonano forte gli allarmi all’Allianz Arena. Il Bayern di Tuchel non va e cade, fragorosamente, a Mainz. Il 3-1 che spalanca la strada al Borussia Dortmund nel confronto testa a testa per la Bundeslig ...