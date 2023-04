“Basta fango sull’Antimafia Il Centrodestra fa di tutta l’erba un fascio” Parla l’ex magistrato De Magistris | ““Sbagliato cavalcare tematiche anche gravi per tirare acqua al proprio mulino”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 22 aprile 2023) Con l’accusa di corruzione e peculato su fondi europei, è stata arrestata la preside antimafia del quartiere Zen di Palermo. Luigi De, leader di Unione Popolare nonché exed ex sindaco di Napoli, Cosa ne pensa di questa notizia? “Al momento le uniche informazioni sono quelle che che provengono dai media e stando a quanto si legge, emergono fatti davvero moltosia per latà in sé che per la qualità soggettiva delle persone coinvolte. In particolare per la presenza della dirigente scolastica, per come veniva ed è conosciuta e per i riconoscimenti che aveva avuto. Quando accadono queste cose, è inevitabile che si venga a creare un danno enorme perché in tanti viene erosa la fiducia nei confronti dell’antimafia e ciò non deve accadere”. Questo caso non è il primo e non sarà l’ultimo a ...