Baseball | Serie A 2023 | tutte le big rispondono presente nella seconda giornata

(Di sabato 22 aprile 2023) Continuano a non sbagliare le big delladi, Campionato giunto alla suale cosiddette big hanno infatti vinto i rispettivi doppi incontri, attestandosi a punteggio pieno nei rispettivi raggruppamenti. Nel girone A non a caso San Marino ha letteralmente passeggiato contro Fiorentino, vincendo per 9-0 e 15-0. A quota piena poi anche Macerata, abile a regolare Poviglio per 10-0 e 6-0. Nessun problema poi per i Campioni d’Italia di Parma che, nel raggruppamento B, si sono imposti su Rovigo prima per 9-4 e, successivamente, con un rotondissimo 19-2. Bene anche Ronchi, autrice di due ottime gare contro Cervignano, battuta per 12-6 e 10-5. Si dividono la posta invece Reggio Emilia e Collecchio, uscite da questo sabato con una vittoria per parte ...