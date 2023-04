Basco Rosso | lunedì 24 aprile l’ultimo appuntamento | ecco le anticipazioni 

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Dopo il grandissimo successo di share delle precedenti puntate, si conclude,24alle 23.35 su Rai 1,, la docu-serie diretta da Claudio Camarca. L’addestramento e? quasi finito, ma per gli allievi resta l’esame finale, il più difficile: una prova operativa che durerà 40 ore e che porterà gli aspiranti Cacciatori a muoversi come se fossero già in servizio. L’errore non e? mai stato ammesso durante le settimane di addestramento e lo e? ancora meno nel corso dell’ultima prova che, una volta superata porta alla consegna solo ai migliori del. Significa far parte, dello Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori.è il racconto dell’addestramento per essere ammessi negli Squadroni Eliportati Cacciatori, ...