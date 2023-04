Barcellona | Xavi | “Atletico? Sfida chiave per la corsa alla Liga”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023)ha parlato in conferenza stampavigilia dellacontro l’Madrid: “È una partitaper laal campionato. Se vinciamo domenica, l’sarà eliminato tra le rivali che abbiamo. Ma ogni partita deve essere importante”. Il tecnico delha poi proseguito: “Giocare alle 16.15 è fastidioso, il sole ci da fastidio e il campo secco non ci aiuta. Nel golf, se il campo non è buono non si gioca. Se nel basket Lebron cade si passa la scopa. Non devo stare zitto ma continuare ad insistere. Il campo è fondamentale per lo spettacolo, non mi fermerò in questa polemica”. SportFace.