Barcellona vuole anticipare il ritorno di Leo Messi per la tournée estiva

City CALCIO - LA LIGA 14:00 Elche - Valencia 16:15- A. Madrid 18:30 Mallorca - Getafe 21:00 Siviglia - Villarreal CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Friburgo - Schalke 04 17:30 Bayer L. - Lipsia ...Nonostante l'intero ambiente abbia aperto con stupore al ritorno dell'argentino e lo stesso calciatore sarebbe d'accordo, ildeve ora rivolgersi alla Liga e più in particolare a Javier ......ha rilasciato un'intervista al sito spagnolo Punto de Break in occasione dell'Atp 500 di... Ma per Jannik la pressione non viene dalle persone, bensì è lui a mettersela perchévincere ...

Il Barcellona vuole Messi per la tournée in Usa Tuttosport

Manca poco meno di un anno e mezzo alla America’s Cup, che andrà in scena tra settembre e ottobre 2024 nelle acque di Barcellona. La prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo s ...Il tennista greco supera l'azzurro con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 e si qualifica così per l'ultimo atto del torneo.