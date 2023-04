Barbara Capovani | psichiatra aggredita con una spranga fuori dall' ospedale di Pisa | è in fin di vita Caccia a un paziente

TOSCANA - E' morta all'ospedale di Cisanello dove era stata ricoverata, 55 anni, la psichiatra viareggina aggredita da uno sconosciuto nell'area del Santa Chiara di Pisa. Lo ha riferito il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo., 55 anni, ha subito profonde ferite alla testa e resta in fin di vita ma al momento non sono state avviate le procedure per l'accertamento di morte cerebrale che eventualmente si ...Un centinaio di persone si sono radunate nel pomeriggio davanti all'ospedale di Pisa per esprimere vicinanza alla famiglia di, la psichiatra di 55 anni aggredita da un uomo, che è tuttora ricercato, davanti alla Psichiatria territoriale e ridotta in fin di vita. All'iniziativa hanno preso parte anche il ...

