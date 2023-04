Bambino di 9 anni cade dal balcone di casa al terzo piano | è vivo per miracolo

Unadi 9è precipitato accidentalmente dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un edificio in un paese della provincia di Taranto . Il bimbo fortunatamente ha riportato lievi ......ai genitori a seconda del tipo di dentizione del proprioe per quest'ultimo per familiarizzare con l'ambiente odontoiatrico in serenità. Il rapporto che interviene con il dentista negli...Undi 6lo scorso 25 dicembre era stato attaccato a un cuore artificiale nel reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Dopo 120 giorni è uscito dal ...

Tragedia nel Vibonese, muore un bambino di quattro anni Calabria 7

È agghiacciante quanto accaduto a Isola Capo Rizzuto. Una bambina di appena 9 anni, originaria del Camerun e giunta in Italia dopo un viaggio con la sua famiglia alla ricerca di un futuro migliore, sa ...Una neonata di 8 giorni, che necessita cure specialistiche urgenti, è stata trasportata, con un volo sanitario d'urgenza da Cosenza a Ciampino, con un Falcon ...