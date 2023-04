Bambina di 6 anni travolta e uccisa da un' auto a Casalnuovo

Unadi 4- secondo quanto si apprende dai Carabinieri - è morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto. E' successo oggi pomeriggio. La piccola è ...Unadi 4è stata investita e uccisa da un'auto a Casalnuovo in provincia di Napoli. Sul posto, in via Emilio Buccafusca, sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, i sanitari ...Unadi 4- secondo quanto si apprende dai Carabinieri - è morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. La ...

Bambina di 4 anni muore travolta da un'auto: la piccola è morta sul colpo corriereadriatico.it

Una bambina di 4 anni è stata investita e uccisa da un’auto a Casalnuovo in provincia di Napoli. Sul posto, in via Emilio Buccafusca, sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, i sani ...A diffondere la voce dell'auto pirata erano stati diversi testimoni che così avevano riferito ai Carabinieri. Gli stessi militari dell'Arma però hanno ipotizzato che non ci sia stato nessun pirata del ...