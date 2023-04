(Di sabato 22 aprile 2023) Tra i giocatori che si sono messi in mostra in questa stagione c’è anche il 20enne Tommasodell’Empoli. Che secondo Tuttosport potrebbe essereal grandecon l’che lo osserva da vicino. GIOVANE TALENTO – Tommasoha fatto vedere buone cose in questa stagione, rivelandosi anche decisivo nella gara a San Siro traed Empoli. Ecco perché ilè finito nel mirino di diverse squadre di Serie A tra cui anche i nerazzurri. Che, giàessati a Vicario (vedi articolo), potrebbero provare a strappare ancheall’Empoli. Una sorta di operazione alla Asllani, grazie anche agli ottimi rapporti tra le due dirigenze. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino-News - Ultime ...

Il portiere è tornato ad allenarsi ma non è ancoraper scendere in campo, al suo posto ... Alle spalle delle punte toccherà a. Domani in programma una seduta di allenamento mattutina.... DAZN Heroes - Szceszny e Peyraud - Magnin ore 14:06 Rubrica: Piedi X terra - Tommasoore ... con il nostro staff di esperti del settorea rispondere alle eventuali problematiche. DAZN - ...... ma la Cremonese con una volata di Tsadjout si rende subito pericolosa ma Perisan èa spedirla in angolo. L'Empoli ci prova al 54' con Ebuhei, che manda alle stelle un ottimo cross di,...

Baldanzi pronto al salto: Inter sul giocatore, ma non l’unica – TS Inter-News.it

Parisi e Baldanzi sembrerebbero i giocatori più richiesti nel calciomercato: il direttore sportivo Accardi avrebbe fatto il punto ...Il Napoli allenato da Luciano Spalletti in ottica calciomercato starebbe seguendo Tommaso Baldanzi; è sfida con il Milan ...