L'è di Filippo Giustini che appunto ha registrato il dominio. Inizialmente il dominio rimandava all'home page dell'fiorentina, poi Giustini ha scelto di inserire l'immagine della ...Le aziende come Anheuser - Busch spendono un sacco di soldi per cercare di capire 'chila ... È questa la fascia demografica che acquista la Bud Light ed è per questo che l'di solito ...21 Aprile 2023 TIM cresce sul mercato della cybersecurity e acquisisce TS - Way,italiana specializzata nei servizi di prevenzione e analisi degli attacchi informatici (cyber threat intelligence). L'operazione è stata perfezionata attraverso Telsy , società del Gruppo ...

Azienda compra a 4,99 euro il dominio 'Open to meraviglia' Euronews Italiano

Un'azienda di marketing del Mugello ha comprato per 4,99 euro un sito che enti statali non avevano registrato. "Tranquilli, ci abbiamo pensato noi", si legge nella home page del dominio www.opentomera ...