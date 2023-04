AZ Alkmaar-RKC Waalwijk domenica 23 aprile 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 aprile 2023) Entrambe le squadre hanno giocato a metà settimana: l’AZgiovedì in Europa e l’RKCin Eredivisie mercoledì, dunque non ci dovrebbero essere grandi differenze in termini di freschezza anche se i padroni di casa hanno avuto bisogno dei supplementari per qualificarsi alle semifinali di Conference League nelle quali incontreranno il West Ham. I InfoBetting: Scommesse Sportive e