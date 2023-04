(Di sabato 22 aprile 2023) Entrambe le squadre hanno giocato a metà settimana: l’AZgiovedì in Europa e l’RKCin Eredivisie mercoledì, dunque non ci dovrebbero essere grandi differenze in termini di freschezza anche se i padroni di casa hanno avuto bisogno dei supplementari per qualificarsi alle semifinali di Conference League nelle quali incontreranno il West Ham. I InfoBetting: Scommesse Sportive e

AZ Alkmaar-RKC Waalwijk (domenica 23 aprile 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Weer is José Mourinho te sterk voor een Nederlandse club. Feyenoord verloor in Rome van AS Roma en werd uitgeschakeld in de Europa League. Feest was het in Alkmaar, want AZ staat in de halve finales v ...DEVENTER – Op woensdagavond 19 april speelde RKC de inhaalwedstrijd in Deventer tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd kon alle kanten op maar eindigde helaas in een nederlaag. In het begin van de wedstr ...