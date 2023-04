Avvocato pestato e rapinato in casa a Caserta

E' arrivata oggi, quindi, la sentenza sul caso di Davide Ferrerio , il giovanea Crotone ... A Storie Italiane l'lascia il collegamento. Cos'è accaduto in diretta La madre: 'Lo Stato ...... 'colpa' di un corteggiamento su Instagram Davide Ferrerioe in coma, arrestate anche mamma ... L'Fabrizio Gallo , che rappresenta il papà di Davide, ha annunciato che formalizzeranno ...La difesa, rappresentata dall'Antonio Costantino Mariano, potrà presentare ricorso in ... domani a Taranto la conferenza stampa di presentazione Eventi 21 Apr 2023 Foggia, imprenditore...

Rapina shock in casa dell'avvocato Giaquinto: "Mi hanno picchiato a sangue e derubato" CasertaNews

15:48:38 CASERTA. Orrore in pieno centro questa notte a Caserta: il noto penalista Vittorio Giaquinto è stato rapinato nella sua abitazione e colpito con violenza dai quattro malviventi che si sono in ...Tentato omicidio, il 21enne bolognese Davide Ferrerio fu assalito a Crotone nell’agosto 2022. Bagarre in aula: minacce ai parenti. La madre: solo un po’ di giustizia, ma nessuno me lo ridarà.