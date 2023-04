Aviatico | cade col parapendio | ricoverato in ospedale con trauma al bacino

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 aprile 2023). Allarme adper un incidente con il deltaplano sabato pomeriggio (22 aprile). Poche le informazioni disponibili, visto che Areu non mette più a disposizione dei giornalisti aggiornamenti in tempo reale sugli interventi del 118. Quel che si sa, è che la persona a bordo del mezzo avrebbe riportato unal, ed è statain codice giallo all’Papa Giovanni di Bergamo. Non sarebbe dunque in pericolo di vita. Al momento è logico ipotizzare che sia semplicemente atterrata male, oppure che abbia perso il controllo del deltaplano da un’altezza non troppo elevata.