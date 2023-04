Avellino-Monterosi | i convocati di Rastelli | forfait dell’ultim’ora

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la trentottesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 5 Nkosi, 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto; Attaccanti: 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi, 36 Fusco. REPORT Antonio Matera non è stato convocato per un problema alla caviglia accusato in allenamento. Ramzi Aya e Mamadou Kanoute stanno continuando il percorso di recupero per il risentimento al ginocchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sponda, l'troverà una squadra alla ricerca del bottino massimo per evitare gli spareggi salvezza. All'orizzonte, dunque, per gli uomini di Massimo Rastelli c'è un match decisivo ...Guardano le ultime 5 partite notiamo che il Taranto ha vinto due volte con Virtus Francavilla e Pescara e pareggiato altre due con, 8 punti che hanno permesso alla truppa di ......pomeridiano in casa. Il centrocampista sarà, ovviamente, rivalutato nelle prossime ore, ma rischia di non essere a disposizione di Massimo Rastelli per la gara contro ilTuscia , ...

Avellino - Monterosi, la conferenza stampa di Massimo Rastelli AvellinoToday

È la vigilia dell'ultimo atto di uno spettacolo che ha già deluso clamorosamente le aspettative. La fotografia dell'amarezza dei tifosi, spettatori di ...Prima della partita con il Monterosi, come riportato da tuttoavellino, ha parlato il tecnico dell'Avellino Massimo Rastelli. "Ho preso in mano una squadra in enorme ...