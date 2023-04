Australia | ritrovata nave affondata con 1 060 prigionieri durante II Guerra Mondiale

(Di sabato 22 aprile 2023) Canberra, 22 apr. (Adnkronos) - È statalamercantile giapponesela secondamentre trasportava oltre 1.000dinella più grande perdita di vite umane in mare in. Il Montevideo Maru fu silurato da un sottomarino statunitense ed è stato scoperto al largo della costa nord-occidentale dell'isola filippina di Luzon a una profondità di oltre 4.000 metri nel Mar Cinese Meridionale, ha confermato il vice primo ministrono Richard Marles in un video pubblicato su Twitter. La scoperta ha posto fine a "uno dei capitoli più tragici della storia marittima dell'", ha aggiunto. Lastava trasportando ...

SYDNEY, 22 APR Il relitto di una nave giapponese silurata durante la seconda guerra mondiale con più di 1.000 persone a bordo, per lo più prigionieri australiani, è stato trovato al largo delle coste

Nave silurata nel 1942 in Australia ritrovata nelle Filippine Agenzia ANSA

