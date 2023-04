Aurora Ramazzotti da Michelle Hunziker con il piccolo Cesare | «Oggi dalla nonna» L’accoglienza è bellissima

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 22 aprile 2023)è da poco diventata mamma di, il suo primo bambino e proprio alcuni giorni fa, è uscita per la sua prima passeggiata post parto, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza. La figlia died Erossi sta godendo queste giornate primaverili da neo mamma e quindi porta a spasso il neonato per la città. Nell’ultima storia cheha postato sul proprio profilo Instagram, si scatta un selfie sorridente in ascensore e scrive: «».daNelle sue storie Instagram più recenti,si trova ...