Audi House of Progress e Vanity Fair Circle | musica e sorrisi alla Milano Design Week

La Casa dei quattro anelli rinnova il suo storico legame con la capitale del design e dell'innovazione conof Progress. L'hub creativo che guida la mobilità verso un domani all'insegna dell'economia circolare è stata la cornice perfetta per ospitare un talk in cui, ospiti come Fabrizio Longo, ...È il caso dell'ultimo prototipo firmato, skysphere concept, esposto all'of Progress, così come della suggestiva installazione che lo circonda, intitolata "The Domino Act" e sviluppata dal ...Il racconto di Matteo Ward è da pelle d'oca: ospite dell'of Progress , l'hub creativo dei Quattro Anelli alla Design Week, ha ripercorso con la mente le tappe salienti della sua vita e ...

Audi al Fuorisalone 2023: design, tecnologia e futuro nella House of Progress Corriere della Sera

La maestosa installazione “The Domino Act” di Gabriele Chiave racconta alla Milano Design Week, nella Audi House of Progress ...L'hub creativo dei Quattro Anelli in Corso Venezia 11, in occasione della design week milanese, ha ospitato il talk con Matteo Ward e Simone Marchetti ...