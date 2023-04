Attacco in Crimea | oggetto abbattuto su Mar d' Azov | combattimenti feroci a Bakhmut | VIDEO

(Di sabato 22 aprile 2023) Infuria la battaglia amentre sale la tensione in. La tv di Stato russa ha pubblicato un filmato di soldati russi che, secondo quanto raccontato da Mosca, si dice siano sul campo di battaglia all'interno del territorio ucraino di. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le unità d'assalto stavano combattendo per il controllo della parte occidentale della città aggiungendo che le truppe aviotrasportate stavano sostenendo l'offensiva proteggendo i fianchi delle unità d'assalto. Nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino ha respinto 53 attacchi da parte delle truppe russe nelle direzioni di, Avdiivka, Maryinka e Shakhtar, riferisce lo Stato Maggiore delle Forze armate dell'Ucraina in un rapporto pubblicato questa mattina e riportato dalle agenzie ucraine. I ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacco verso Kiev nella notte: abbattuti otto droni. DIRETTA ...Dalla fine dello scorso anno, l'Esercito ucraino parla di piani per una grande controffensiva. I documenti del Pentagono, se ritenuti attendibili, indicavano che l'offensiva dovesse iniziare il 30 apr ...