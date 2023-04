ATP Monaco 2023 | Rune annienta O’Connell e vola in finale A sfidarlo ci sarà ancora van de Zandschulp

(Di sabato 22 aprile 2023) Si sono disputate oggi le due semifinali dell’ATP 250 die ciò che ne è uscito è che sarannouna volta Holgere Botic van dea contendersi il titolo. Dopo ladella scorsa stagione, vinta dal danese “grazie” al ritiro del suo avversario, l’olandese avrà dunque domani la sua rivincita. Tutto facile per Holger: il danese (testa di serie n.1) domina in lungo e in largo nella sua semicontro l’australiano Christopher(n.82 del ranking) e vince con un nettissimo 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Il nativo di Oslo raggiunge così la sua secondadi fila dopo quella di settimana scorsa a Montecarlo (poi persa contro il russo Andrey Rublev) e domani avrà ...

