ATP Madrid | cosa cambia a Jannik Sinner senza Novak Djokovic? La situazione delle teste di serie

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Diventano 5 gli assenti tra i primi 32 del ranking al torneo ATP Masters 1000 di: il forfait del serbosi aggiunge a quelli dei giorni scorsi dell’iberico Rafael Nadal, dell’italiano Matteo Berrettini, del croato Marin Cilic e dell’australiano Nick Kyrgios. In virtù di queste cancellazionidiventerà il numero 7 del torneo, mentre Lorenzo Musetti sarà la testa dinumero 18. Entrano a far parte del seeding il serbo Miomir Kecmanovic, il neerlandese Tallon Griekspoor, il nipponico Yoshihito Nishioka, il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Ben Shelton. Va ricordato che il tabellone disarà a 96, quindi le 32di, oltre a non potersi incontrare tra loro prima del terzo turno, ...