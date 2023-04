Atp di Barcellona | finale di lusso tra Alcaraz e Tsitsipas

(Di sabato 22 aprile 2023)– Si delinea una grandeall’Atp diche si concluderà domani. Gli sfidanti che si contenderanno il trofeo saranno Carlos, che giocherà in casa, e il greco Stefanos. Carlos ha vinto contro il britannico Daniel Evans in semiper due set a zero con il punteggio di 6-2, 6-2, mentre Stefanos ha vinto contro Lorenzo Musetti, che si era qualificato dopo il forfait di Sinner. L’Azzurro ha perso l’incontro per due set a uno (4-6, 7-5, 3-6). (foto@UsOpen-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

Carlos Alcaraz Saranno Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a contendersi il titolo dell'evento500 di. Il greco ha già disputato due finali in Catalogna, ma non ha mai conquistato il torneo. A batterlo in entrambe le occasioni è stato Rafael Nadal . Per invertire la tendenza, ...Questo le parole di Lorenzo Musetti , intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'500 di2023 . ' Ho avuto l'opportunità di ...Sant Jordi, alias San Giorgio è il patrono die da sempre è un giorno di festa in città nella quale fra l'altro vige la tradizione di scambiarsi rose e fiori; ad essere maliziosi, leggendo ...

ATP Barcellona : Tsitsipas batte Musetti e vola in finale, l'azzurro ha sprecato per due volte un break di vantaggio nel ... LiveTennis.it

Bicchiere mezzo pieno: è questo lo stato d’animo di Simone Tartarini, al termine della semifinale dell’ATP500 di Barcellona, persa da Lorenzo Musetti contro il n.5 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Una p ...Carlos Alcaraz è in finale all’ATP di Barcellona per il secondo anno consecutivo. Il campione in carica ha sconfitto il britannico Daniel Evans, numero 26 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 ...