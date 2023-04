ATP Barcellona | Tartarini | “Musetti superiore a Tsitsipas da fondo | ma gli è mancato il pragmatismo”

(Di sabato 22 aprile 2023) Bicchiere mezzo pieno: è questo lo stato d’animo di Simone, al termine della semifinale dell’ATP500 di, persa da Lorenzocontro il n.5 del mondo, Stefanos. Una partita lottata, vinta dal greco con il punteggio di 6-4 5-7 6-3, in cui il livello è stato alto e il carrarino ha dato seguito al periodo di “ripresa tennistica”. Dopo i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo, con vittoria contro Novak Djokovic negli ottavi di finale, una semifinale di un torneo di prestigio come quello catalano sono un qualcosa da rimarcare. Di questo avviso è stato il tecnico del toscano ai nostri microfoni., partiamo dalle impressioni della partita di oggi. Che cosa si può dire? “Tanti aspetti positivi, ho visto unpropositivo che ha giocato ...

Carlos Alcaraz Saranno Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a contendersi il titolo dell'evento500 di. Il greco ha già disputato due finali in Catalogna, ma non ha mai conquistato il torneo. A batterlo in entrambe le occasioni è stato Rafael Nadal . Per invertire la tendenza, ...Questo le parole di Lorenzo Musetti , intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'500 di2023 . ' Ho avuto l'opportunità di ...Sant Jordi, alias San Giorgio è il patrono die da sempre è un giorno di festa in città nella quale fra l'altro vige la tradizione di scambiarsi rose e fiori; ad essere maliziosi, leggendo ...

ATP Barcellona : Tsitsipas batte Musetti e vola in finale, l'azzurro ha sprecato per due volte un break di vantaggio nel ... LiveTennis.it

Bicchiere mezzo pieno: è questo lo stato d’animo di Simone Tartarini, al termine della semifinale dell’ATP500 di Barcellona, persa da Lorenzo Musetti contro il n.5 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Una p ...Carlos Alcaraz è in finale all’ATP di Barcellona per il secondo anno consecutivo. Il campione in carica ha sconfitto il britannico Daniel Evans, numero 26 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 ...