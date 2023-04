Atp Barcellona 2023 | Musetti | “Non sono frustrato per il ko con Tsitsipas | è stata una settimana positiva”

(Di sabato 22 aprile 2023) “Èuna grande partita.è un grande giocatore efelice di aver condiviso il campo con lui, in una splendida cornice e con una fantastico pubblico che mi ha sostenuto molto.migliorato molto rispetto all’ultima volta che ci siamo affrontati. Ho dato tutto in questo match econtento dellache ho vissuto. Il mio obiettivo è ora quello di riposare e concentrarmi sul prossimo torneo, ovvero quello di Madrid“. Questo le parole di Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Stefanosnella semifinale dell’Atp 500 di. “Ho avuto l’opportunità di breakkarlo nel primo game del terzo set. Poi nonriuscito a ...

All'epoca Carlitos non era ancora nella top ten - sembra una vita fa, Charlie entrò nella crème del tennis mondiale giusto anno fa vincendo proprio qua a- e pertanto i due si scontrarono ...Il tennista italiano non è riuscito a battere per la prima volta in carriera il 24enne di Atene e raggiungere la finale al torneo500 di. Considerando il complicato inizio di stagione, ...Stefanos Tsitsipas è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Lorenzo Musetti nella semifinale dell'500 di2023: ' Ho provato a variare il mio servizio per cambiare il ritmo, ma in alcuni momenti ho giocato troppo velocemente. Non sono stato sempre concentrato al massimo . Quei break ...

Tennis, Atp Barcellona: Tsitsipas Musetti risultato 6-4 5-7 6-3 Corriere della Sera

Le parole di Lorenzo Musetti, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'Atp 500 di Barcellona 2023.Carlos Alcaraz è in finale all’ATP di Barcellona per il secondo anno consecutivo. Il campione in carica ha sconfitto il britannico Daniel Evans, numero 26 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 ...