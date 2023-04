Atp Barcellona 2023 | Musetti cede a Tsitsipas | il greco è in finale

(Di sabato 22 aprile 2023) Il primo finalista dell’ATP 500 di(terra rossa) è Stefanos. Ilsi conferma la bestia nera di Lorenzoe lo batte per la quarta volta su quattro. 4-6 7-5 3-6 il punteggio del match, durato 2h28? e pieno di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla lunga, tuttavia, la maggiore esperienza e il cinismo delfanno la differenza, consentendogli di tornare inin Catalogna per la terza volta in carriera. Esce comunque a testa più che alta il carrarino, che non sfigura affatto alla sua prima semistagionale e dimostra di poter fare partita alla pari contro uno dei migliori al mondo sulla terra battuta. A contendere il titolo asarà il vincente del match ...

L'allenatore di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi , ha rilasciato un'intervista al sito spagnolo Punto de Break in occasione dell'500 di2023: ' Mi sento fortunato a portare avanti questo progetto con un ragazzo come lui a cui piace lavorare e che fa tutto il possibile per migliorare . Quando Cecchinato è ...... due i faccia a faccia sulla terra, a Lione 2021 e all'Open di Francia 2022 13:30 - Tutto pronto per la prima semifinale dell'500 di: il numero 20 del mondo Lorenzo Musetti affronta il ...Il toscano affronta il greco per conquistare la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Preciso stavolta il dritto anomalo dell’azzurro, che costringe all’errore l’avversario. 0-15 Perde il controllo del dritto inside out Musetti. 5-4 Game ...Lorenzo Musetti affronta il greco Stefanos Tsitsipas per la quarta volta in carriera. In palio la finale del 500 di Barcellona ...