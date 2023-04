ATP Barcellona 2023 | Musetti all’esame Tsitsipas | Alcaraz attende il sorprendente Evans

(Di sabato 22 aprile 2023) Il tennis italiano sta vivendo un momento magico. Dopo le tre semifinali consecutive raggiunte da Jannik Sinner, ora tocca a Lorenzo, che è approdato tra i primi quattro dell’ATP 500 diproprio dopo aver usufruito del ritiro dell’altoatesino prima del loro match dei quarti di finale. Il toscano, però, è un giocatore che sulla terra rossa sa esprimersi al meglio come già dimostrato a Montecarlo e adesso ha come obiettivo quello di provare a vincere il torneo. Un obiettivo sicuramente complicato da realizzare per il nativo di Carrara, visto che già la semifinale con Stefanoslo vede partire sfavorito. Quella con il greco è una sfida che sa tanto di ulteriore esame per, che deve dimostrare di essere definitivamente ritrovato. La vittoria è sicuramente importante, ma lo è soprattutto la ...

Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica, si è qualificato per le semifinali del torneo500 su terra rossa dibattendo il connazionale Alejandro Davidovich Fokina 7 - 6 (7/5), 6 - 4. Domani contenderà l'accesso in finale al britannico Daniel Evans, che ha battuto in serata ...E sul forfait di Sinner che lo favorirebbe nella corsa al titolo non ha dubbi: "Per nulla" Dal nostro inviato aCon la vittoria in due set su Davidovich Fokina , Carlos Alcaraz si è ...Dopo la vittoria su Roberto Bautista Agut agli ottavi, il 19enne spagnolo ha fatto fuori anche Alejandro Davidovich Fokina per 76 64 qualificandosi per le semifinali dell'500 di. "E' ...

ATP Barcellona: Sinner si ritira, Musetti è in semifinale. Jannik: “Non mi sento bene da alcuni giorni” LiveTennis.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 500 di Barcellona che vedrà opposto il nostro Lorenzo Musetti al greco Stef ...Semifinali in Catalogna con Lorenzo Musetti che cercherà di battere per la prima volta Stefanos Tsitsipas. Poi toccherà a Carlos Alcaraz opposto al sorprendente Daniel Evans ...