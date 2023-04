ATP Barcellona 2023 | Lorenzo Musetti lotta ma cade al terzo set con Tsitsipas in semifinale

(Di sabato 22 aprile 2023) Non ci saràin finale del torneo di. Il ragazzo di Carrara ha dovuto deporre le armi in favore di Stefanos, numero 2 del tabellone, che si è imposto con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 in due ore e mezza di partita, confermando come fra i due il confronto sia spesso equilibrato. Qualche piccolo rammarico per l’allievo di Simone Tartarini, avanti per due volte di un break nel primo set e che paga un calo di tensione ad inizio terza frazione, ma alla fine ottiene l’ennesima conferma di come ormai abbia le carte per giocarsi i match di cartello in questa stagione sul rosso e che il brutto inizio disia ormai un brutto ricordo. In una sfida tra due contendenti che dimostrano una certa affinità in campo, èil primo a spingere e a non mostrare ...

Si interrompe in semifinale il cammino al Godò di Lorenzo Musetti contro il tabù Tsitsipas, al quarto successo in altrettante sfide con il carrarino. Il greco ha vinto con lo score di 6 - 4, 5 - 7, 6 -...L'allenatore di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi , ha rilasciato un'intervista al sito spagnolo Punto de Break in occasione dell'500 di2023: ' Mi sento fortunato a portare avanti questo progetto con un ragazzo come lui a cui piace lavorare e che fa tutto il possibile per migliorare . Quando Cecchinato è ...... due i faccia a faccia sulla terra, a Lione 2021 e all'Open di Francia 2022 13:30 - Tutto pronto per la prima semifinale dell'500 di: il numero 20 del mondo Lorenzo Musetti affronta il ...

ATP Barcellona Musetti-Tsitsipas 4-6 7-5 3-6 semifinale in diretta: in palio la finale con Alcaraz o Evans Fanpage.it

Si ferma in semifinale Lorenzo Musetti al torneo ATP di Barcellona. Il tennista carrarese, dopo una giornata di riposo a seguito del forfait di Jannik Sinner, è sceso in campo oggi nel torneo 500 ...Non ci sarà Lorenzo Musetti in finale del torneo di Barcellona. Il ragazzo di Carrara ha dovuto deporre le armi in favore di Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone, che si è imposto con il puntegg ...