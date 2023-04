ATP Barcellona 2023 | Alcaraz supera agevolmente Evans ed è ancora in finale

(Di sabato 22 aprile 2023) Carlosè inall’ATP diper il secondo anno consecutivo. Il campione in carica ha sconfitto il britannico Daniel, numero 26 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco ed ora se la vedrà con Stefanos Tsitsipas, che ha messo fine nell’altra semiLorenzo Musetti. Quattro ace pere quattro doppi falli per. Lo spagnolo ha ottenuto il 70% dei punti quando ha servito la prima, mentreè sotto il 50% sia con la prima sia con la seconda.prende subito il comando della partita, strappando a zero il servizio adnel quarto game. Lo spagnolo concede pochissimo nei propri turni di battuta e nell’ottavo game ottiene un ...

Lorenzo Musetti è stato battuto in semifinale. Il tennista azzurro ha infatti perso in tre set contro il greco Stefanos Tsitsipas, qualificato così per l'ultimo atto del torneo500 di. Sulla terra rossa catalana il toscano ha perso dopo due ore e 29 minuti di gioco con il punteggio finale di 6 - 4, 5 - 7, 6 - 3. Bella prestazione e miglior risultato in ...Musetti 6 - 4 5 - 7 6 - 3 Tsitsipas estende il suo viaggio qua ae si regala per la terza volta la possibilità di vincere il titolo; nelle prime due semifinali giocate nel 2018 e nel 2021 ...Gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas , valevole per la semifinale del torneodi2023, in cui il tennista azzurro si è arreso in tre set. 6 - 4 5 - 7 6 - 3 il punteggio in favore di Tsitsipas, che si è imposto dopo 2h28 di gioco ed ha staccato il pass per la ...

Sinner si ritira, Musetti in semifinale all'Atp Barcellona senza giocare Sky Sport

