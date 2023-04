Atp Banja Luka 2023 | Lajovic vince una maratona di tre ore con Kecmanovic e raggiunge Rublev in finale

(Di sabato 22 aprile 2023) Il secondo finalista dell’Atp diè Dusan. Il tennista serbo, dopo aver sconfitto Novak Djokovic, ha sconfitto un altro connazionale e sempre contro pronostico. La sua vittoria ai danni della quarta forza del seeding Miomircon il punteggio di 4-6 7-6 6-4 gli è valsa l’accesso all’atto conclusivo del torneo, dove se la vedrà contro il più quotato Andrey. Successo maiuscolo di, che a un certo punto sembrava già negli spogliatoi ma è stato bravo a non mollare neppure quando il suo avversario serviva per il match sul 6-4 5-4. Alla fine è stato proprio lui ad avere la meglio, dopo ben tre ore di gioco, e ad approdare in. A contendergli il titolo sarà il campione di Monte-Carlo ...

Dopa la seconda sconfitta inattesa in due settimane - a Monte Carlo contro Lorenzo Musetti e nel torneo di famiglia aLuka, in Bosnia, contro il connazionale Dusan Lajovic (n.70) - anche ...La sconfitta di Novak Djokovic aLuka e il forfait per Madrid Il numero 1 al mondo del tennis Novak Djokovic ha perso nei quarti di finale dell'Luka contro Lajovic. Dopo la fine ...Djokovic è sceso in campo questa settimana al Srpska Open diLuka, in Bosnia, indossando una guaina a protezione del gomito sinistro che ha poi confermato non essere in perfette condizioni, ed ...

Djokovic dopo la sconfitta di Banja Luka: “Non sono preoccupato, il vero obiettivo è il Roland Garros” Ubitennis

L’azzurro porta il match al set decisivo lottando come un leone nel secondo, poi però cede il passo all’avversario, che raggiunge la finale del torneo per la terza volta in carriera ...Novak Djokovic non potrà prendere parte al torneo di tennis a Madrid: il tennista serbo costretto a rinunciare per infortunio ...