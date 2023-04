ATP Banja Luka 2023 | Dusan Lajovic e Andrey Rublev in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Comunque vada a finire, per chi organizza il Srpska Open (nome non casuale, vista la collocazione geografica die diversi connotati che navigano attorno all’ATP 250) quest’edizione si può considerare un buon successo in termini di risultato. All’ultimo atto, infatti, arrivano il serbo, che aveva battuto Novak Djokovic ai quarti, e, in gara da testa di serie numero 2. Quanto a, è suo il confronto tutto serbo con Miomir Kecmanovic: gli servono tre ore per averne ragione, peraltro con diversi brividi perché il primo set lo perde per 6-4 dopo aver cercato di rimetterlo in piedi recuperando il break di svantaggio. Il secondo lo vede prima avanti 2-0, poi sotto 4-5, ma Kecmanovic non sfrutta la chance di ...