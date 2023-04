Aston Villa | si pensa ad un rinnovo importante

Nella gara della 32ª giornata di Premier League, Brentford epareggiano per 1 - 1. In gol Toney e Douglas Luiz. Guarda il video con ......30 Partizan - Panathinaikos 83 - 81 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Bologna - Milan 1 - 1 18:00 Napoli - Verona 0 - 0 20:45 Inter - Monza 0 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30-...Pareggianoe Brentford (1 - 1), così come Crystal Palace ed Everton (0 - 0). Festeggia il Leicester, che vince con il Wolverhampton (2 - 1, gol decisivo di Castagne) e si tira fuori dalla ...

Video Gol Brentford-Aston Villa 1-1: Toney e Douglas Luiz. Gli highlights Gazzetta

"Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere qui. (ANSA) ...I Reds battono il Nottingham grazie alla doppietta di Diogo Jota e al 3-2 finale dell'ex Roma. Vincono in casa anche Fulham e Leicester ...