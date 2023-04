Ascolti TV | Venerdì 21 aprile 2023 Il Patriarca non regge 16 4% – 2 | 69 mln | Ci Vuole un Fiore chiude al 13 1% 2 | 07 mln | Quarto Grado sale al 9 2% 1 | 29 mln

(Di sabato 22 aprile 2023) IlNella serata di ieri,21, su Rai1 il secondo e ultimo appuntamento di Ciunha conquistato 2.072.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Ilha incollato davanti al video 2.691.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 The Good Doctor 6 debutta con 948.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha raccolto 889.000 spettatori (5%). Su Rai3 Tre piani è seguito da 896.000 spettatori con il 5%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.293.000 spettatori (9.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 739.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 524.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza ...

