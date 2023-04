Ascolti tv Il Patriarca e Ci vuole un fiore | chi ha vinto? Dati Auditel e share di venerdì 21 aprile 2023

Il protagonista de Ilsull'età: 'Non sto sentendo che avanza' Oltre a parlare della fiction di cui è protagonista e regista, e che con la prima puntata ha ottenuto ottimi, Claudio ...Comincia così la seconda puntata de Il, la nuova serie di Canale 5 con Claudio Amendola e Antonia Liskova , che la settimana scorsa ha debuttato con ottimi(3.216.000 spettatori e ...... il popolare programma del pomeriggio leader disia del sabato che della domenica. E come ... all'attrice Antonia Liskova che in queste settimane è co - protagonista della fiction Il. ...

Ascolti tv: chi ha vinto tra "Il Patriarca" e "Ci vuole un fiore" Today.it

Cosa succederà nella puntata di venerdì 28 aprile: Nemo Bandera costretto ad una drastica decisione Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda ...In onda su Canale 5 dal 14 aprile 2023, la serie televisiva “Il Patriarca” narra la storia dell'imprenditore Nemo Bandera (Claudio Amendola) che, malato di Alzheimer, deve scegliere il suo erede tra i ...