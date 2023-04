ASCOLTI TV 21 APRILE 2023 | IL PATRIARCA 16 | 4% | CHIUDE CI VUOLE UN FIORE 13 | 1% | TORNA THE GOOD DOCTOR 5 | 1% | FRATELLI DI CROZZA 5 | 7%

(Di sabato 22 aprile 2023)TV 21· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 552 11.70UnoMattina – 717 16.40Storie Italiane – 715 17.70Storie Italiane – 775 15.80È Sempre Mezzogiorno! – 1620 17.30Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1621 13.50Oggi è un Altro Giorno – 1651 16.30Paradiso delle Signore – 1737 21.20Pres. Vita in Diretta – 1670 21.10Vita in Diretta – 1985 22.50L’Eredità – 2901 25.20L’Eredità – 3867 26.60Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 3979 21.30 + 4554 22.70CiUn– 2072 13.10Tv7 + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 904 20.00Mattino 5 News – 802 19.90 + 879 21.10Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xAmici Speciale – xAmici + Isola – xUn Altro Domani – ...

tv di venerdì 212023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Ci vuole un fiore " contro " Il Patriarca ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì 21...Seconda e ultima sfida innella serata di ieri, venerdì 212023, tra lo show condotto da Francesco Gabbani andato in onda su Rai1 e la nuova fiction con protagonista Claudio Amendola che ha tenuto banco invece ...Tutto è pronto per la seconda puntata della fiction di Canale5 in onda stasera, venerdì 21, in prima serata, dalle 21:30 circa. E in attesa di scoprire cosa succederà Claudio Amendola ,...,...

Ascolti tv giovedì 20 aprile: chi ha vinto tra Un passo dal cielo e Un Boss in Salotto Fanpage.it

Il patriarca vince contro Ci vuole un fiore ma cala bruscamente: ecco i dati di ascolto del 21 aprile 2023 Cosa ci dicono i dati di ascolto del venerdì sera I dati auditel relativi alla prima serata ...Ascolti tv serata di ieri: seconda puntata Il Patriarca, ultima puntata Ci vuole un fiore Seconda e ultima sfida in ascolti nella serata di ieri, venerdì ...