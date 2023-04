Arsenal - Southampton 3 - 3 | gol e highlights

(Di sabato 22 aprile 2023) L'raddrizza nel finale una partita che aveva a lungo meritato di perdere: finisce 3 - 3 in casa contro il, ultimo in classifica: ...

L'raddrizza nel finale una partita che aveva a lungo meritato di perdere: finisce 3 - 3 in casa contro il, ultimo in classifica: ...Altra battuta d'arresto per l'di Mikel Arteta che in campionato deve fare i conti col 3 - 3 contro il. Un risultato che potrebbe far perdere fiducia alla squadra che si trova ora a +5 ma con due gare in più sui ...Guardiola ruoterà molti giocatori, anche perché tra quattro giorni c'è lo scontro diretto con l'- che ieri ha di nuovo mancato i tre punti, pareggiando contro il- e vincerlo ...

Arsenal, solo pari (3-3) con l'ultima in classifica. E ora il City ha la strada spianata La Gazzetta dello Sport

Mediagol è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Copyright © 2020-2021 Mediagol.it La concessionaria ...La partita tra Manchester United e Chelsea è stata posticipata: la stagione in Premier League entra sempre più nel vivo e continua a regalare spettacolo ...