(Di sabato 22 aprile 2023) La statunitenseha vinto la prima tappa delladel2023 di(specialità), andata in scena sulla parete di Hachioji (Giappone). La 22enne, già quinta nella combinata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha conquistato il suo primo successo nel massimo circuito internazionale, dove aver già inanellato tre secondi posti e sei terze piazze nelle ultime due annate agonistiche proprio nelle due discipline tecniche (alle Olimpiadi di Parigi 2024 verrà assegnato un titolo combinato proprio in queste due prove). L’americana si è affermata con uno schiacciante 3t4z 6 6, precedendo la tedesca Hannah Meul (1t3z 1 8) e la giapponese Anon Matsufuji (0t3z 0 7), mentre l’israeliana Ayala Kerem (0t3z 0 7) e la cinese Zhilu Luo (0t3z 0 11) ...

- - > Di corsa per strade, mulattiere e sentieri. Una lunga, a perdifiato, dalla pianura alla montagna. Domenica 25 giugno torna l' Aviano - ... si svilupperà sino all'areaRoncjade ...Ora la Nazionale Italiana diritornerà in gara il prossimo week end, dal 28 al 30 Aprile, per la 2ª tappa Boulder a Seoul in Korea del Sud dove assisteremo anche all'esordio dei ...... il Planetario Gonfiabile dell'INAF, la spettacolare parete perofferta dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN, il più grande ente di promozionericonosciuto dal CONI) e i ...

Arrampicata sportiva, Brooke Raboutou vince l'apertura di Coppa del Mondo. Camilla Moroni 18ma nel boulder OA Sport

Va in archivio la prima tappa di Coppa del Mondo Boulder ad Hachioji, in Giappone: 18esimo posto per Camilla Moroni."Bologna potrebbe essere candidata a ospitare gli Europei 2032 di calcio Io toglierei il condizionale". A dirlo, a margine della visita alla palestra di arrampicata Level 24 a Casalecchio, è stato il ...