Armi clandestine | arrestate due persone

(Di sabato 22 aprile 2023) La mattina del 21 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, nel corso di un mirato servizio mirato alla prevenzione della delittuosità nel capoluogo ed in particolare teso al contrasto del fenomeno relativo al possesso ingiustificato dida sparo, hanno tratto in arresto 2, entrambe già note alle Forze dell’Ordine, che sarebbero state trovate in possesso di. Il primo dei due arrestati, un 38enne tarantino del quartiere “Borgo”, avrebbe occultato, nella propria abitazione, una pistola semiautomatica a salve, il cui meccanismo di alimentazione e la cui canna erano stati artigianalmente modificati con grande perizia, al fine di poter esplodere colpi calibro 9. Unitamente all’arma veniva trovato un caricatore, contenente 5 proiettili di quel calibro e un’altra pistola a salve, priva ...

Armi clandestine, due arresti Corriere di Taranto

La mattina del 21 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, nel corso di un mirato servizio mirato alla prevenzione della delittuosità nel capoluogo ed in particolare teso al contrasto del fen ...Inizia la perquisizione e i carabinieri trovano e sequestrano la prima pistola: una calibro 38 a tamburo carica di 5 proiettili. L’arma è risultata intestata ad una persona deceduta nel 1986 ...