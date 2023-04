Antonia Liskova a Verissimo | ' Mio padre era un alcolista violento | ma l' ho perdonato'

è stata ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo . L'attrice, protagonista insieme a Claudio Amendola della fiction ' Il Patriarca ', ha ripercorso la sua infanzia ...L'attrice riceve una sorpresa speciale a Verissimo dal collega della fiction: 'Persona stupenda' Oltre a raccontare la sua infanzia difficile e l' arrivo in Italia come clandestinaha ...Ospite a 'Verissimo', protagonista della fiction 'Il Patriarca' ricorda la sua infanzia complicata : 'Ero ribelle, sono cresciuta in una fattoria in mezzo alla natura ma con un padre alcolista e violento .

Antonia Liskova chi è Età, ex marito, figlia, compagno (figlio d'arte) e la difficile infanzia: l'attrice ed ilmessaggero.it

Antonia Liskova racconta la sua infanzia Per la prima volta a Verissimo l'attrice si è raccontata in una lunga e intensa intervista. Qui ha ripercorso la ...Antonia Liskova è stata ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attrice, protagonista insieme a Claudio Amendola ...