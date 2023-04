Antonella Fiordelisi | la scelta è un flop | “Ho riso per non piangere!”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 aprile 2023)e lasbagliata che ha fattosu Edoardo Donnamaria: questione di gusti. Ecco cosa ha combinato la ex vippona “Hoper non” cosìesordisce sulle sue stories Instagram. Ma cosa ha combinato la ex vippona? Nulla di grave, si intende. La ex gieffina ha solo fatto unaorrenda su un film da vedere al cinema. laè caduta su un film horror che non è piaciuto a nessuno, soprattutto ad Edoardo Donnamaria. Infatti la coppia al cinema non era sola, ma in compagnia di Matteo Diamante e Nikita Pelizon. I quattro ex vipponi ormai si frequentano spesso, l’amicizia è nata dentro la casa del Grande Fratello Vip 7, dove peraltroed ...