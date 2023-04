Andrea Marcucci lascia il Pd | “Schlein è distante dalle mie idee” E Cancelleri ex M5s passa a Forza Italia

(Di sabato 22 aprile 2023), ex presidente dei senatori Dem,il Partito Democratico dopo 15 anni. Annuncia di "non avere rinnovato la tessera per il 2023" perché giudica la guida della segretaria Elly"moltoda quello che penso". "Poi magari - aggiunge - tra 6 mesi decido di riprenderla..."

In Toscana lasciano Massimo Mattei già assessore comunale a Palazzo Vecchio con Renzi, e, già presidente dei senatori Pd . Ma se Mattei entrerà direttamente in Italia Viva,...... ex ministro dell'Istruzione per il governo Prodi , arrivato subito dopo vittoria di Elly Schlein come segretario dei dem, un altro grande nome se ne va, ed è quello di, altro ...Ad annunciare il suo addio, dopo la cocente sconfitta alle ultime elezioni politiche nel collegio di Livorno , è l'ex senatore: 'Non ho semplicemente rinnovato la tessera del partito ...

L'addio di Marcucci al Pd: "Non rinnoverò la tessera, il partito di Schlein molto lontano da quello che penso" la Repubblica

Il senatore dem: «Non rinnoverò la tessera. Il Pd ha una funzione importante: competere con il M5S. Quanto al Terzo polo, meglio la federazione» ...Andrea Marcucci, ex presidente dei senatori Dem, lascia il Partito Democratico dopo 15 anni. Annuncia di “non avere rinnovato la tessera per il 2023” perché giudica la guida della ...