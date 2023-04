Anderson | «Prossima con l’Inter? Vogliamo secondo posto»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023) Felipeha commentato la sconfitta con il Torino ai microfoni di Dazn e aggiunto qualcosa sul prossimo impegno conin campionato. CHAMPIONS LEAGUE – Felipeè focalizzato sull’obiettivo Champions League, il giocatore ha commentato il prossimo impegno con: «Sono partite che contano soprattutto adesso in questo momento delicato della stagione.ilassolutamente. Prossime contro Inter e Milan? I punti contano contro tutte le squadre e nelle prossime dobbiamo fare il maggior numero di punti, pensando settimana per settimana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...