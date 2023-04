Ancora discutiamo su cosa fare di una belva che ha ucciso un uomo?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 aprile 2023) Al direttore - Grazie alle sue armi, l’ironia e la comicità, la satira politica può sia delegittimare chi è al potere sia infierire su chi è caduto nella polvere. Ciò la rende uno strumento fondamentale della libertà d’espressione, ma spiega anche perché essa abbia servito e possa servire ogni sorta di padroni. Michele Magno Al direttore - Tra la signora Arianna Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida non intendo mettere non dico il dito ma neppure l’unghia. Però io avrei semplicemente chiesto l’originale con dedica della vignetta e offerto a Natangelo un caffè. Sarà per aver cumulato un centinaio tra denunce e querele (compresi sette giorni di carcere) per la direzione responsabile del Male, ma avrei liquidato tutto con un sorriso e un’alzata di spalle, pregando tutti i “solidali” di non scandalizzarsi. In fin dei conti è uno scarabocchio. Un Fatto che non merita. Valter ...