AMICI | LA FINALE SI AVVICINA MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE ENRICO BRIGNANO E GAIA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 22 aprile 2023) Oggi sabato 22 aprile,Deconduce il prima serata la sesta puntata del talent “”. In gara per la vittoria: Angelina, Cricca e Maddalena nella squadra Cuccarini/Emanuel Lo; Aaron, Ramon e Isobel nella squadra Zerbi/Celentano; Wax e Mattia nella squadra Arisa/Todaro. Quali talenti proseguiranno la corsa per arrivare in? A giudicare le performance, il trio artistico formato da: Michele Bravi, Giuseppe Giofè e Cristiano Malgioglio. Sul palco la brillante comicità dell’attore e showman. In studio la magnifica cantautrice italo brasiliana, che presenta il suo nuovo singolo “Estasi”, uscito venerdì 24 marzo. Regia: Andrea Vicario.