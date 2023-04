Amici di Maria | Gaia Gozzi frequenta un famosissimo cantante? Ecco lo scoop bomba

... per la prima volta Antonia Liskova , protagonista femminile della fiction di Canale 5 "Il Patriarca" e Federica , la cantante eliminata nell'ultima puntata del serale di "" diDe Filippi. ...De Filippi si confessa e lo fa durante lo speciale diandato in onda ieri pomeriggio su Canale Cinque al posto di Uomini e Donne. Nel corso di questo appuntamento inusuale per la scuola ......cantante mascherato possa rosicchiare una buona fetta di pubblico all'agguerrito competitor del Serale diQuella di oggi sarà l'ultima sfida, per questa stagione, tra Milly Carlucci e...

Amici, che fine ha fatto l’ex vincitore Dennis Fantina “Sono stato costretto dalla vita a… Il Fatto Quotidiano

Nella puntata del Serale di Amici del 22 aprile, scoppierà la lite tra Celentano e Malgioglio a causa di Ramon, il quale finirà al ballottaggio finale ...'Raccomandato' e 'il preferito della conduttrice' sono i termini attribuiti al cantante di Amici dopo i rumor sull'uscita di Ramon al 6° serale ...