(Di sabato 22 aprile 2023) Il sesto serale di22 di sabato 22 aprile è iniziato, come sempre, all'insegna della polemica. Padrona indiscussa. La maestra ha criticato duramenteSvevi dopo l'...

Il sesto serale di22 di sabato 22 aprile è iniziato, come sempre, all'insegna della polemica. Padrona indiscussaCelentano . La maestra ha criticato duramente Maddalena Svevi dopo l'esibizione di ballo.Parole che scateneranno la dura reazione di. Indiscrezione di Venza: Ramon possibile eliminato daAl momento non ci sono altri dettagli su quanto accaduto tra Malgioglio e......di spettacolo Maria De Filippi al timone della fase serale di. Gli allievi della scuola tornano al centro dello studio per dimostrare il loro talento. Capitani delle squadre...

Amici 22, Alessandra Celentano contro Maddalena «Bisogna avere uno stile», Malgioglio concorda leggo.it

Il sesto serale di Amici 22 di sabato 22 aprile è iniziato, come sempre, all'insegna della polemica. Padrona indiscussa Alessandra Celentano. La maestra ha criticato duramente Maddalena Svevi dopo ...Alessandra Celentano è sempre stata la maestra più temuta dagli allievi del talent show Amici. In quest'ultima edizione, durante il Serale, la Celentano non si è più mostrata con i suoi soliti capelli ...